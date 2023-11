Bruxelles-Propreté et la commune d’Etterbeek unissent leur force pour nettoyer le quartier de la Chasse

Ce jeudi matin, une vaste opération de nettoyage s’est déroulée dans le quartier de la Chasse à Etterbeek.

Pour la première fois, les agents de Bruxelles-Propreté et de la commune d’Etterbeek ont uni leur force pour lutter contre la saleté dans le quartier de la Chasse. “C’est la première fois où on décide d’un secteur et où on fait en sorte que les deux équipes soient sur place dans les mêmes heures et travaillent ensemble“, explique Kevin Schwerhoff, contremaitre. Ils étaient une trentaine en action ce jeudi matin.

L’opération visait en particulier des rues commerçantes. L’idée provient d’une interpellation citoyenne. Celle-ci demandait le “reset” du quartier en termes de propreté.

Ce grand nettoyage prend part dans le cadre du projet “Clean.brussels”, pour lequel Etterbeek a reçu un subside important.

■ Reportage de Marie-Noëlle Dinant, Yannick Vangansbeek et Laurence Paciarelli