Bruxelles Mobilité et Vivaqua renforcent leur lutte contre les taques d’égouts qui claquent

De nombreuses plaintes sont enregistrées pour ce type de nuisances.

Bruxelles Mobilité et Vivaqua annoncent qu’ils vont renforcer leur collaboration pour lutter contre les taques d’égouts qui claquent en Région bruxelloise. Ces lourdes plaques de métal sont situées tous les 50 mètres à Bruxelles. Elles passent souvent inapperçues mais sont essentielles pour accéder au réseau d’égouts, qui compte plus de 2.000 galeries dans la capitale. Toutefois, ces plaques peuvent devenir un enfer pour les riverains lorsqu’elles claquent au passage des véhicules.

“On reçoit très régulièrement des plaintes de riverains pour ce type de nuisance, ” explique Camille Thiry, porte-parole de Bruxelles-Mobilité. Pour remédier à ce problème des, Bruxelles Mobilité et Vivaqua ont renforcé leur collaboration pour intervenir plus rapidement et plus efficacement. Vivaqua fournit le matériel adéquat pour assurer l’accès à son réseau d’égouttage et Bruxelles Mobilité réalise les travaux nécessaires.

” On installe simplement des joints en caoutchouc qui permettent un retour au calme sans devoir prévoir de grosses réparations. Cela dit, il faut parfois aussi refaire l’asphalte quand les taques sont affaissées. Mais sinon, on essaie de résoudre les problèmes le plus rapidement possible ” précise Camille Thiry.

Comment signaler un problème dans une voirie de la capitale ? Via l’application Fix My Street disponible ici.

Belga, image d’illustration