Bruxelles Mobilité effectue ses premiers épandages préventifs sur les voiries régionales

14 circuits supplémentaires

Pour traiter l’ensemble du réseau, Bruxelles Mobilité couvre plus de 800 km de voiries en 3h30 via 17 circuits. Un épandage complet nécessite 85 tonnes de sel. Bruxelles Mobilité épand sur toutes les voiries régionales : routes principales, grands carrefours, tunnels et viaducs.

A côté des 17 grands circuits d’épandage pour les voiries, 14 circuits supplémentaires sont dédiés au déneigement des pistes cyclables via des machines de petit gabarit.

“Notre objectif est d’assurer la mobilité et la sécurité de tous : automobilistes, usagers des transports en commun, cyclistes,… même lorsque les conditions météo sont très mauvaises. Nous voulons aussi réduire l’impact environnemental des épandages. L’acheminement du sel est, par exemple, effectué par voie d’eau via le Port de Bruxelles, plutôt que par la route”, explique Elke Van den Brandt, ministre bruxelloise de la Mobilité et des Travaux publics.

D’autres mesures pour les fontaines

“Entre la fin novembre et le début du printemps, presque toutes les fontaines ‘hivernent’. Cela veut dire qu’elles sont mises à l’arrêt et que Bruxelles Mobilité en profite pour démonter, nettoyer remplacer le joints des pompes et autres appareillages et bien entendu entretenir les bassins“, détaille Bruxelles mobilité.

Quatre grandes fontaines restent cependant en activité. Elles se situent sur le rond-point Montgomery, le boulevard Albert II (Pol Bury), les places Stéphanie et Simonis. Sauf lorsque les températures deviennent négatives et que l’eau risque de geler.

