Bruxelles mise sur des “zones d’accélération” pour relancer son économie

Le gouvernement bruxellois a acté hier la création d’exonérations fiscales temporaires sur plusieurs sites stratégiques, dont l’ancien site Audi, le site Solvay au nord et Schaerbeek Formation.

Ces terrains deviennent des “zones d’accélération économique”, pour y faciliter la reconversion et y ramener de l’activité.

Parmi les avantages prévus, une réduction du précompte immobilier et une baisse de l’impôt des personnes physiques pour les entreprises qui engagent des Bruxellois. Les secteurs visés sont la santé, la défense et la petite industrie manufacturière.

Laurent Hublet, ministre bruxellois de l’économie et de l’emploi vise une hausse du taux d’activité à Bruxelles, de 64 à 70%, portée par ce regain d’activité économique.

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La Chambre de commerce de Bruxelles (BECI) salue la rapidité de la décision, mais rappelle que la fiscalité des entreprises dépend aussi des communes. Pour elle, ces dernières devront elles aussi faire un effort, sous peine de freiner l’attractivité recherchée.

■ Reportage de Maria Bemba et Manu Carpiaux