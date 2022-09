Bruxelles in the dark : dans ces restaurants, “on n’allumera ni le four ni la musique”

Plusieurs restaurants bruxellois ont décidé de lancer l’opération Bruxelles in the dark. Du 29 septembre au 2 octobre, ils feront leur service sans électricité ni gaz. Une manière de sensibiliser le public et les gouvernements à leurs difficultés financières. Pia Renaudat du Petit Mercado à Saint-Gilles était l’invitée du 12h30.

Du 29 septembre au 2 octobre, les restaurants participant à l’opération Bruxelles in the dark serviront une carte sans gaz ni électricité et à la bougie. “Sortez les briquets” est le mot d’ordre. “On veut faire d’une nouvelle catastrophique, une expérience chouette, explique Pia Renaudat. On s’est demandé comment on fait si on ne peut pas se servir de l’énergie. On n’allume pas le four ni la musique. Chez nous, on n’ouvrira pas non plus les volets qui sont électriques.”

Les restaurants participants sont entre autres le Liesse, Le Petit Mercado, Le Bain des Dames, St-Kilda, Ötap, Le Dillens, Café Flora, The Modern Alchemist Nabu. Le but est d’alerter pour tous les secteurs qui dépendent de l’horeca. “La veille de la création du concept, j’ai reçu ma facture d’Engie qui est passée de 600 à 1.800 euros par mois. C’est assez impactant. Augmenter les prix, c’est la dernière chose qu’on veut faire. Pour le moment, on pense plutôt proposer des aliments moins chers. Ca nous détourne de notre ADN. Avoir des pensées écologistes dans des crises comme celles-ci, c’est très compliqué”.

Les restaurants qui le souhaitent peuvent encore rejoindre l’opération. La clientèle, elle, a décidé de soutenir les établissements en réservant une table pour ce service si particulier.

“Le message, c”est de dire que c’est compliqué aujourd’hui de faire des choses chouettes. Aidez-nous, parce qu’on ne va pas pouvoir continuer très longtemps“, conclut Pia Renaudat.

■ Interview de Pia Renaudat, propriétaire du Petit Mercado par Murielle Berck et Fanny Rochez