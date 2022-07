Bruxelles en vacances : comment réaménager l’espace urbain permet de mieux profiter de la capitale

Comme l’été dernier, 45 associations ont répondu à l’appel à projets de Bruxelles Mobilité dans le cadre de l’événement “Bruxelles en vacances”. Rues fermées, mobilier urbain, expositions… : tous ces projets permettent de réimaginer la capitale.

Claire Pelgrims, post-doctorante en architecture et urbanisme à l’ULB, s’est intéressée à ce projet pour analyser l’impact des projets de Bruxelles en Vacances, alors que 40% de la population bruxelloise ne part pas en vacances durant l’été.

Cette transformation temporaire de l’espace public permet en effet d’imaginer un modèle urbain plus pérenne à terme. “Les projets de rues apaisées pourraient être facilement pérennisées à terme”, explique-t-elle notamment. “Mais plus généralement, la majorité des projets invitent à réfléchir à ce qu’on veut comme type d’espace public, ils engagent la discussion et permettent de faire rencontrer différents publics qui ne se côtoient pas d’habitude”.

Selon les premiers éléments d’analyse, Claire Pelgrims confirme qu’il y a un travail à mener dans les quartiers où la population est plus dense, mais aussi dans les quartiers plus riches, car la participation citoyenne n’est pas partagée équitablement dans tous les quartiers de la capitale.

Ces activités peuvent-elles toutefois être pérennisées en dehors de l’été, lorsque la circulation automobile sera plus dense et la météo moins favorable ? “C’est une question qu’on doit se poser : l’objectif du plan Good Move est de repenser la mobilité, mais aussi comment va-t-on pouvoir séjourner dans l’espace public ?”, s’interroge Claire Pelgrims. “Comment faire pour que l’espace public ne soit plus qu’un espace de flux, mais aussi un espace où on joue, où on s’assied sur un banc… ? L’été est un super moment pour tester des choses, mais les objectifs à long terme restent de réduire la part de la voiture dans Bruxelles en augmentant la place des transports publics, du vélo, de la marche à pied. L’objectif est d’avoir des espaces qualitatifs, partout dans la Région”.

■ Interview de Claire Pelgrims, post-doctorante en architecture et urbanisme à l’ULB, par Murielle Berck et Vanessa Lhuillier dans Le 12h30.

Gr.I. – Photo : Bruxelles Mobilité