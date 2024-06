Isolement du bâti, déplacements, aménagement de l’espace public : retour sur le débat “Bruxelles en 2050”

Ce vendredi 7 juin, et pour conclure notre saison de débat en préparation au scrutin de ce dimanche 9 juin, Michel Geyer recevait Clémentine Barzin (MR), Soulaimane El Mokkadem (PTB), Virgine Van Lierde (Les Engagées), Martin Casier (PS), Kalvin Soiresse (Ecolo) et Ludivine de Magnanville (DéFI).

– Pour le PS , il faut isoler en étant socialement juste, et les primes ne permettent pas cela aujourd’hui. Il faut un opérateur public de la transition et de la rénovation de notre bâti, qui collectivise les rénovations préfinancées par l’Etat. On peut aussi travailler à la production, grâce à des réseaux de chaleur collectifs décarbonés. Enfin, il est nécessaire de dédensifier le centre-ville, en créant des espaces verts.

– Chez Ecolo , il est important de mettre en commun des énergies et des ressources et d’aménager le cadre règlementaire afin de rénover avec l’aide des pouvoirs publics. Le parti est en faveur d’un respect du patrimoine et d’une importance de maintenir une qualité de vie, en évitant les grandes tours qui créent des couloirs de vent importants. Il faut débétonniser, créer des vrais parcs, surtout dans les quartiers populaires qui ont une moindre qualité de vie.

– DéFI propose de pratiquer le tiers payant afin de ne pas devoir avancer sur les primes. Il faut pour tous les permis et demandes de permis d’urbanisme considérer de manière générale l’impact de la transition dans la création de nouveaux bâtis. Le parti n’est pas en faveur de construction massive en hauteur, mais plutôt de récupérer des bureaux vides par exemple.

– Pour le PTB , il faut changer la manière de proposer la rénovation. Ils proposent une banque publique d’investissements qui prendrait en charge les rénovations à taux zéro, qu’on rembourserait ensuite grâce aux gains sur la facture d’énergie. Ils entendent limiter la construction en hauteur à un maximum de douze étages, pour garder une bonne qualité de vie et une ville à taille humaine. Dans chaque projet de construction privée, le PTB propose d’imposer 30% de logements sociaux.

– Pour Les Engagés , il faut favoriser la construction en hauteur pour permettre la perméabilité du sol, dans les quartiers où cela est possible. Il faut dès lors les identifier. Il faut également accélérer la transformation des bureaux en logements et permettre la rénovation du bâti avec un tiers qui financera les travaux.