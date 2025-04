Bruxelles compte sur Kampala pour relayer un message d’ouverture au Rwanda

Le ministre des Affaires étrangères Maxime Prévot a rencontré vendredi le président ougandais Yoweri Museveni, espérant entre autres qu’il puisse relayer au nom de la Belgique auprès de Kigali un message d’ouverture et d’apaisement.

Le conflit qui secoue l’est de la RDC, voisine de l’Ouganda et du Rwanda, était logiquement au centre de la discussion, dans cette première étape du voyage du ministre dans la Région des Grands Lacs. Le Namurois a été reçu à la “State House” d’Entebbe, la résidence officielle du chef de l’Etat ougandais. Et son passage par ce pays, en premier lieu, n’est pas un hasard, a-t-il assuré après la rencontre. “Avec près de 40 ans à la présidence”, Yoweri Museveni “jouit d’une connaissance fine des enjeux de la Région, de l’histoire des conflits, des personnalités”. “Il parle avec tout le monde, est écouté de beaucoup. Il peut donc avoir un rôle de ‘go between’ pour faire passer des messages et apaiser des tensions”.

Le ministre belge ne cache pas espérer que le président puisse “jouer un rôle de décrispation avec le Rwanda”, qui a décidé en mars, de manière inédite, de rompre unilatéralement les relations diplomatiques avec la Belgique. Il reste pourtant “un acteur stratégique des Grands Lacs, un rôle que nous ne lui avons jamais dénié”, insiste Maxime Prévot. À plusieurs reprises ces derniers jours, le ministre a bien fait comprendre qu’il laissait la porte grande ouverte à une reprise des contacts, sous quelque forme que ce soit, avec Kigali.

Si la Belgique n’est clairement “plus en capacité” d’agir comme “médiateur” dans une tentative de résoudre le conflit dans l’est de la RDC, elle entend “venir en renfort”, soutenir les initiatives prometteuses. Elle voit ainsi d’un bon œil, et sans amertume selon les dires de Maxime Prévot, les deux derniers développements: la déclaration commune, mercredi, de Kinshasa et du mouvement rebelle M23, annonçant vouloir “travailler à la conclusion d’une trêve”, et l’annonce vendredi d’une signature imminente d’un accord à Washington, entre chefs de la diplomatie congolais et rwandais.

Belga