Un journaliste rwandais et un média italien honorés par l’ULB et la VUB

L’Université libre de Bruxelles (ULB) et la Vrije universiteit Brussel (VUB) ont honoré mercredi, à l’occasion de la Journée de la différence pour la liberté d’expression, le journaliste rwandais Samuel Baker Byansi et la plateforme de recherche italienne contre le crime organisé IRPI. Ils se verront remettre leur titre honorifique le 2 mai à Bozar.

Selon le jury, tant Samuel Baker Byansi, “qui a dû fuir son pays en raison des critiques adressées à l’égard du gouvernement rwandais”, que l’IRPI, “qui entrave sérieusement les actions du crime organisé et de la corruption avec son journalisme d’investigation”, symbolisent la lutte contre la répression et la désinformation. “Cela fait des années qu’ils se plaignent d’abus, malgré les menaces des autorités et des groupes puissants”, affirme Ike Picone, professeur et responsable académique de la VUB. “Ils s’intègrent parfaitement dans la liste des précédents lauréats courageux.”

Samuel Baker Byansi, qui vit désormais à Bruxelles, a co-fondé l’Unité M28, une plateforme médiatique qui soutient les jeunes journalistes d’investigation en Afrique subsaharienne par la formation et la collaboration. Son travail journalistique se concentre, entre autres, sur les droits de l’homme. Ses articles ont notamment été publiés dans Le Monde, The Guardian, Le Soir et Knack. Le projet italien de reportage d’investigation IRPI est né en 2011 de la réunion de jeunes journalistes à la Conférence mondiale sur le journalisme d’investigation à Kiev. “Depuis, l’IRPI est devenue une plateforme leader pour le journalisme de fond dans un paysage médiatique où la recherche à long terme est souvent sous pression”, précisent les deux universités libres bruxelloises. “L’IRPI s’est bâti une solide réputation d’expert du crime organisé, à travers des articles et des exposés sur la mafia italienne et la corruption, et a collaboré à des projets mondiaux tels que les Panama Papers et Suisse Secrets.”

Belga