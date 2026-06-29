Bruxelles : 63 % des fusillades de 2026 ont eu lieu hors des hotspots drogue

Selon des informations de nos confrères de Sudinfo, près des deux tiers des fusillades recensées à Bruxelles depuis le début de l’année 2026 se sont produites en dehors des hotspots drogue officiellement identifiés par la Région.

Ces données proviennent d’une réponse du ministre-président bruxellois Boris Dilliès à une question écrite du député Benjamin Dalle (CD&V), rapporte Sudinfo.

La stratégie régionale, lancée en 2024 pour lutter contre les violences liées au trafic de stupéfiants, repose sur l’identification de 18 zones prioritaires où des taskforces locales coordonnent les actions de sécurité, de prévention et d’amélioration du cadre de vie.

Depuis le 3 octobre 2024, 160 fusillades ont été recensées dans la capitale. Plus de la moitié se sont produites en dehors de ces zones prioritaires. En 2026, cette proportion atteint 63 %, contre 46 % en 2025.

Le hotspot de Clemenceau reste l’un des secteurs les plus touchés, mais sa part dans les fusillades est passée de 26 % en 2025 à 17 % cette année.

Benjamin Dalle estime que ces chiffres montrent les limites de la stratégie actuelle et plaide pour une adaptation de l’approche régionale. Il souligne également que plus de 60 fusillades avaient déjà été recensées début juin 2026, ce qui pourrait conduire à environ 140 fusillades sur l’ensemble de l’année si le rythme se maintient.

Autre élément mis en avant par Sudinfo : il n’existe pas encore d’analyse régionale précise des éventuels effets de déplacement de la criminalité liée à la drogue, c’est-à-dire le fait que les violences se déplacent vers d’autres quartiers.

Le député CD&V appelle notamment à renforcer la prévention, améliorer la coordination entre les acteurs locaux et soutenir le futur commissaire bruxellois à la drogue afin d’adapter plus rapidement la stratégie aux réalités du terrain.

Rédaction