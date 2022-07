Brussels Urban Summit : Bruxelles accueillera le congrès mondial du développement urbain en 2023

Le congrès, qui rassemble politiques, experts et représentants de la société civile de plus de 350 grandes villes, aura lieu du 12 au 15 juin au Mont des Arts.

Metropolis, réseau de plus de 130 grandes villes et régions métropolitaines de plus d’un million d’habitants, a accepté la candidature de Bruxelles pour accueillir le congrès mondial de Metropolis, consacré au développement métropolitain, en 2023. Dans le même temps, Eurocities, réseau qui regroupe 200 villes européennes grandes et moyennes de 39 pays, a confirmé l’organisation en 2023 de son congrès annuel des villes. Enfin, l’OCDE va organiser, toujours l’année prochaine, le Sommet des Maires Champions, consacré à la croissance inclusive en contexte urbain, dans la capitale belge.

Dans ce contexte, la Région bruxelloise annonce, par la voix du cabinet du secrétaire d’État à l’Urbanisme Pascal Smet (one.brussels), que ces trois événements seront regroupés sous la coupole “Brussels Urban Summit 2023”.

Ces trois événements auront lieu au Mont des Arts, et plus particulièrement au centre de congrès Square, du 12 au 15 juin. Ces congrès permettront de discuter de la planification urbaine, de la mobilité, de la croissance inclusive, de la migration et de ses impacts, de la politique climatique et du logement abordable en ville.

Gr.I. – Photo : cabinet de Pascal Smet