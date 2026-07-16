Brussels deal: l’ensemble du gouvernement bruxellois est mobilisé, affirme Boris Dilliès
L’annonce par la ministre fédérale en charge de l’Asile et de la Migration Anneleen Van Bossuyt de supprimer quelque 700 places supplémentaires d’hébergement de candidats à l’asile dans le cadre du Brussels deal mobilise tout le gouvernement bruxellois, a déclaré jeudi soir le ministre-président Boris Dilliès (MR).
“Quelque chose ne va pas dans la manière dont les chiffres sont présentés. Ce n’est pas sérieux. Nous avons demandé des précisions par rapport à la méthode de calcul. Notre idée n’est pas d’aller à confrontation mais de faire respecter Bruxelles“, a-t-il déclaré, interrogé à ce propos à l’occasion de la conférence de presse de l’ensemble de son gouvernement, à Val Duchesse.
“Nous menons un travail très important entre autres concernant les gares et je ne voudrais pas que des mesures prises de manière irrationnelle viennent à l’encontre de ce travail“, a-t-il ajouté.
Belga – Photo : Belga Image