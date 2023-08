Brussels Basketball accueille l’ailier américain Jordan Harris

La dernière recrue de la saison des Brussels Basketball est arrivée. Il s’agit de Jordan Harris, qui évoluait à Malines la saison dernière.

“Jordan Harris est un visage désormais connu de la BNXT League”, indique Brussels Basketball par voie de communiqué. “L’ailier américain de 25 ans compte apporter sa fougue et son énergie pour aider l’équipe à atteindre ses objectifs cette saison”.

“Arrivé en janvier du côté de Malines, Harris, reconnu pour sa polyvalence sur le terrain, a apporté sa pierre à l’édifice à la belle saison des Kangourous, avec notamment 7,4 points et 2,9 rebonds par match”, continue le communiqué.

Serge Crèvecoeur, l’entraîneur du Brussels Basketball, se montre particulièrement enthousiaste à l’égard de sa nouvelle recrue : “Je suis très heureux d’avoir réussi à attirer un joueur comme Jordan Harris au Brussels. On avait deux bons candidats et ce qui a fait pencher la balance, c’est son expérience dans la BNXT League où il a fait une très bonne fin de saison avec Malines. Je pense que c’est un joueur qui possède des qualités athlétiques et physiques et qui, j’espère, va nous permettre d’atteindre l’équilibre collectif qu’on recherche. J’ai en tout cas eu une bonne première impression quant à son caractère et à sa personnalité”.

E.V. – Photos : Brussels Basketball