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Brussels Airport vit sa journée la plus chargée de l’année

 Avec près de 92.000 passagers attendus lundi, Brussels Airport fait face à sa journée la plus chargée de l’année.

Tout se passe pour l’heure sans problème, a confié le porte-parole Quentin Mertens. Les files d’attente aux contrôles frontaliers sont par ailleurs moins importantes que prévu. Sur l’ensemble de la journée, 51.000 voyageurs sont prévus au départ et 41.000 à l’arrivée.

Le record de passagers accueillis à Brussels Airport en une seule journée a été enregistré à l’été 2019 avec 98.000 personnes.

Durant l’ensemble de l’été, l’aéroport s’attend à accueillir 5,2 millions de passagers, soit 4% de plus que l’an dernier.

Belga

 

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