Brussels Airport attend 5,2 millions de passagers durant les vacances d’été

Brussels Airport attend 5,2 millions de passagers durant les mois de juillet et août, soit 4% de plus que l’an dernier, communique-t-il mardi. Durant ces vacances d’été, qui débuteront dès vendredi, l’aéroport et ses partenaires prévoient une capacité et des effectifs supplémentaires afin de faire face à l’affluence estivale, notamment en ce qui concerne les contrôles policiers aux frontières.

Les vacances scolaires dans l’enseignement néerlandophone débutent officiellement le mercredi 1er juillet, tandis qu’elles commencent le lundi 6 juillet dans l’enseignement francophone. Mais les départs en vacances débuteront déjà dès vendredi, avec 82.000 passagers attendus ce jour-là, anticipe Brussels Airport. La journée la plus chargée des vacances d’été sera le lundi 20 juillet, avec plus de 90.000 voyageurs prévus.

Le contexte géopolitique instable n’a actuellement aucun impact sur les vols prévus, constate l’aéroport. Il n’y a pas non plus d’inquiétude concernant l’approvisionnement en kérosène durant toute la période estivale, affirme-t-il.

Brussels Airport et ses partenaires sont prêts pour cette affluence estivale, assurent-ils par ailleurs. Dans le terminal, du personnel supplémentaire sera déployé afin d’orienter les passagers dans l’aéroport et de répondre à leurs questions. Des capacités supplémentaires de check-in via des bornes et de dépose bagages sont prévues.

Des efforts sont également déployés pour limiter les temps d’attente au contrôle aux frontières de l’aéroport, rendus plus longs par l’introduction de la procédure européenne Entry Exit System (EES) pour les passagers non européens. Un phénomène qui est constaté dans de nombreux aéroports à travers le continent.

La police fédérale remplira au maximum les postes de contrôle (dix positions au départ et douze à l’arrivée) à Brussels Airport durant tout l’été, a ainsi annoncé Bernard Quintin (MR), le ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, lundi.

À cela s’ajoutent près de 60 kiosques de pré-enregistrement désormais installés pour l’enregistrement des passagers non européens dans l’EES. Ils sont actuellement testés afin que les passagers de certains pays tiers puissent, à court terme, utiliser ces kiosques ainsi que les portiques automatiques (e-gates) pour le contrôle aux frontières, au lieu de passer par les postes de contrôle avec agents.

Belga