Brussels Airport attend 1,2 million de passagers pendant les vacances en Flandre

Brussels Airport indique mercredi s’attendre à une forte affluence à partir de vendredi et du début des vacances de Pâques dans l’enseignement flamand.

L’aéroport se prépare à accueillir environ 1,2 million de passagers entre le 4 et le 20 avril, 100.000 de plus que lors des mêmes vacances en 2024. Quelque 74.000 voyageurs sont déjà attendus le vendredi 4 avril. Le jour le plus chargé sera le 18 avril, le dernier vendredi des vacances, avec 77.500 passagers dont 40.000 à l’arrivée. Les vacances de printemps dans l’enseignement francophone ne commenceront qu’à partir du vendredi 25 avril. Pour ces vacances, les départs au soleil et les citytrips en Europe restent particulièrement populaires mais les destinations plus lointaines comme les États-Unis et l’Asie connaissent un succès grandissant, remarque Brussels Airport.

Les voyageurs peuvent faire leur choix parmi environ 180 liaisons directes depuis l’aéroport bruxellois. Celui-ci conseille aux voyageurs d’arriver à temps à l’aéroport et de vérifier le site web pour des conseils sur mesure.

Belga