Brussels Airport à nouveau relié à Hong Kong

Cathay Pacific a repris ses vols directs entre Brussels Airport et Hong Kong, indique lundi la compagnie aérienne. Elle en proposait déjà avant 2020, mais les avait suspendus en raison de la crise du Covid-19 et ne les avait plus relancés.

La liaison est assurée à raison de quatre vols aller-retour par semaine et au moyen d’un Airbus A350-900. Elle offre aux voyageurs un accès non seulement à Hong Kong, mais aussi à plus de 100 destinations à travers l’Asie-Pacifique, l’Australie et au-delà grâce au réseau mondial du groupe Cathay, rappelle ce dernier.

“Nous sommes très fiers d’accueillir à nouveau Cathay Pacific à Brussels Airport“, se réjouit Arnaud Feist, le CEO de l’aéroport de Zaventem. “Ce vol direct vers Hong Kong ouvre la porte à de nouvelles opportunités économiques, stimule le tourisme et renforce les liens entre la Belgique et l’Asie. Elle consolide également le rôle de Brussels Airport en tant que hub international majeur au cœur de l’Europe et offre à nos passagers encore plus de possibilités de voyage vers l’Asie.”

