Brussels Airlines attend 1,2 million de voyageurs cet été

Les îles sont particulièrement populaires cet été.

La compagnie aérienne Brussels Airlines attend en juillet et en août plus de 1,2 million de passagers sur ses vols, a-t-elle annoncé lundi par voie de communiqué. Des vols spéciaux seront notamment prévus pour le festival Tomorrowland à Boom, à bord du nouvel appareil baptisé “Amare”, outre les traditionnels voyages vers les destinations ensoleillées.

Selon Brussels Airlines, les îles sont particulièrement populaires cet été, avec des vols complets en direction de Zakynthos, Corfou et Rhodes en Grèce, ou encore Gran Canaria, Majorque et Lanzarote en Espagne. Les city-trips vers des destinations moins connues pour leur chaleur, comme les villes suédoises de Göteborg et Stockholm, ont également du succès, observe la compagnie.

Elle signale également des vols remplis vers New York et Washington DC, aux États-Unis, Hurghada en Égypte, ou Antalya en Turquie. La compagnie aérienne annonce avoir engagé 180 membres d’équipage de cabine et 64 pilotes supplémentaires en vue de cet été. Les équipes à l’aéroport de Zaventem seront par ailleurs soutenues par 40 nouveaux collègues et 70 étudiants.

Belga