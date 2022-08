Brulabo présente son rapport : la qualité des denrées alimentaires en hausse en 2021

Onze établissements ont dû être fermés provisoirement en raison d’infractions lors des contrôles d’hygiène menés par Brulabo.

Brulabo est une association qui regroupe les 19 communes bruxelloises et se charge de contrôler l’hygiène du secteur alimentaire dans la capitale, d’analyser les repas des collectivités et d’analyser les eaux bruxelloises. L’ancien laboratoire intercommunal bruxellois de chimie et de bactériologie contrôle ainsi l’horeca, les collectivités, les boulangeries, les boucheries, les snacks et bien d’autres commerces alimentaires dans la capitale. Le tout en collaboration avec l’Afsca, l’agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire.

L’intercommunale a présenté son rapport de l’année 2021, comme le rapporte la RTBF. Selon ce rapport, sur les 399 inspections d’hygiène menées tout au long de l’année, 11 établissements ont dû être provisoirement fermés sur demande de Brulabo “en raison d’un risque imminent pour la santé du consommateur”. 727 kilos de denrées alimentaires ont été “mises hors d’usage” en raison de leur caractère impropre à la consommation. En tout, 112 avertissements ont été dressés à l’encontre d’établissements, “le plus souvent pour cause d’hygiène insuffisante, de défaut d’auto-contrôle ou de mauvaises conditions de conservation des denrées”.

Les crèches également contrôlées

Brulabo a également contrôlé 113 bains de friture et prélevé 17 échantillons d’huile ou de graisse pour des analyses complémentaires. 11 bains proposaient une température non conforme (plus de 175 degrés) et 4 d’entre eux montraient des composés polaires non conformes (en raison d’une huile qui chauffe trop fort ou trop longtemps). Des contrôles spécifiques de denrées alimentaires ont également été réalisés tout au long de l’année.

Concernant les repas de collectivités, 4% des 200 échantillons prélevés dans des crèches ont montré des problèmes de qualité microbiologique. 1% des 186 échantillons prélevés dans des repas chauds de collectivités ont également montré des problèmes de qualité microbiologique en 2021, ajoute Brulabo. “On a pu remarquer une légère dégradation de la qualité microbiologique des repas préparés dans quelques crèches. Cela résulte peut-être de la diminution des visites régulières effectuées par notre service d’inspection cette année”, précise le rapport.

