Bilan des interventions durant la nuit de la Saint-Sylvestre

L’année 2024 commence de manière sportive pour les secours et les forces de l’ordre. 663 interventions ont été effectuées : 251 pour les pompiers et 412 pour les ambulances. Et 206 personnes ont été arrêtées par la police bruxelloise.

Tout au long de la nuit, les pompiers et les forces de l’ordre ont été appelés pour des urgences. Certaines stations de métro ont dû être fermées le temps des interventions. Le SIAMU fait le bilan. Concernant les feux : 32 véhicules, 59 poubelles/conteneurs/arbres/broussailles, 14 vélos et trottinettes électriques, 7 scooters et mobylettes. Et par rapport aux blessés à cause des feux d’artifice : on en dénombre 6 : une lésion oculaire chez un adolescent, un enfant de 7 ans à la main, un gardien de la paix, deux blessures au visage et une main arrachée.

Du côté de la police, 206 personnes ont été arrêtées dans la nuit : 170 arrestations administratives et 36 judiciaires.

Lundi 00:30 : trois blessés et de nombreux feux

À peine entrés en 2024, les pompiers de Bruxelles avaient déjà été appelés une vingtaine de fois pour des voitures en feu, selon un décompte à 00h30 lundi. Trois personnes ont aussi été blessées par des engins pyrotechniques.

“Nous recensons trois blessés par des feux d’artifice, il s’agit d’un agent communal, d’un adolescent blessé à l’œil et d’un enfant de sept ans blessé à la main“, a confirmé à Belga le porte-parole des pompiers bruxellois, Walter Derieuw dans la nuit du réveillon.

Outre mobilisés pour 19 voitures en flammes, les pompiers de Bruxelles ont aussi dû intervenir une dizaine de fois pour l’incendie de trottinettes et vélos électriques, et cinq fois pour des scooters en feu.

Ils ont aussi dû éteindre 35 départs de feu dans des haies, arbres ou encore poubelles, a confirmé M. Derieuw. Ils mènent aussi des interventions usuelles, notamment pour deux bâtiments en feu.

Dimanche 18h à minuit : 142 arrestations

La police bruxelloise a procédé à l’arrestation de 142 personnes la nuit du Nouvel An, confirme celle-ci. Il s’agit de 122 arrestations administratives et de 20 judiciaires, selon un décompte communiqué vers 01h00 lundi. L’an passé à la même heure, la police avait procédé à 74 arrestations.

“Le compteur pour les interventions est à 226 entre 18h00 et minuit”, ajoute la police bruxelloise. “Cela porte sur des interventions comme à l’accoutumée et d’autres spéciales en raison du réveillon. L’an passé, il était question de 386 interventions.“

Concernant les noceurs qui se sont rendus dans le centre-ville, “il y avait beaucoup de monde, au total jusqu’à 100.000 personnes“, selon les estimations policières. “Vers minuit, 55.000 personnes se sont rassemblées pour assister au feu d’artifice. De plus, 30.000 personnes ont assisté au FCKNYE à Brussels Expo“, ajoute la police.

Elle ajoute que l’arrêté concernant l’interdiction de feux d’artifice a été “strictement” observé par les services policiers.

