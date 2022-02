Bike Project aide les entreprises à enfourcher le vélo

Depuis 8 ans, Bike Project accompagne les entreprises bruxelloises pour inciter leurs travailleurs à changer leur manière de se déplacer et venir à vélo.

Depuis une dizaine d’années, on constate une hausse de 13% de cyclistes chaque année. Bike project est un accompagnement proposé aux entreprises pour aider les employés à venir à vélo. Le projet est financé par Bruxelles environnement et aide surtout les grandes entreprises de plus de 100 employés pour mettre en place des plans de mobilité. “En tout, 80 entreprises participent au projet. Cela va de Touring à la RTBF en passant par des hôpitaux”, explique Anne Laroux, prote-parole de ProVélo.

Les employés peuvent bénéficier d’un deux roues pour faire leurs trajets domicile-travail, mais aussi pour leurs déplacements durant les heures de travail. ” Il est possible de mettre un vélo à disposition de chacun ou alors mettre des vélos en leasing ou une flotte partagée. Tous les employés peuvent bénéficier d’un test grandeur nature dans le cadre du Bike Project.”

Pendant deux semaines, ils peuvent tester le vélo de leur choix : pliant, électrique, speed pedelec. Une formation est également donnée pour se sentir à l’aise dans la circulation automobile. “Pouvoir le faire et apprendre à bien prendre sa position est essentiel ajoute Anne Laroux. Les agents de ProVélo propose aussi des itinéraires pour chaque membre du personnel pour montrer que cela est possible de prendre le vélo.”

En fonction de la taille de l’entreprise, il peut y avoir des groupes de travail avec des ambassadeurs. Et puis, il y encore la question de l’infrastructure avec un parking vélo ou des douches. Il faut donc certains investissements.

Une volonté de changement

24% des travailleurs qui ont une voiture de société seraient d’accord de se passer de leur voiture si leur employeur leur proposait un vélo. A partir d’aujourd’hui, ProVélo va aussi aider les entreprises de plus petite taille à mettre en place des budgets mobilité et faciliter les déplacements à vélo.

“Vu l’engouement, il existe de plus en plus de modèles de vélo qui peuvent aussi s’adapter aux familles. On va s’adapter en fonction de la vie des employés. C’est un marché qui explose vu l’engouement. On a les vélos cargo ou les longues tails pour les familles.”

Enfin, il ne faut pas oublier que des indemnités kilométriques de 25 centimes du kilomètre peuvent être octroyés aux employés.

Plus d’info sur le site internet du projet ici

■ Interview d’Anne Laroux, porte-parole de ProVélo par Murielle Berck et Fanny Rochez

Photo: Belga