Biche de Ville, égérie de la Mini-pride

L’artiste transgenre, âgé de 37 ans, est un artiste engagé sur fond d’électro.

Dans ses chansons, Biche de Ville parle de féminisme, d’homophobie et de transidentité qu’il a vécus tout au long de sa vie. Le but est de permettre aux uns de mieux comprendre et de respecter, et aux autres de se reconnaitre.

“Je suis qui je suis depuis toujours“

“Je suis qui je suis depuis toujours. On est en 1990 et je demande à ma maman qu’on aille chez le coiffeur pour qu’on me fasse la coupe au bol, qu’on m’achète un sweat sur lequel il y avait un cow-boy, et je lui dis ‘je voudrais que tu m’appelles Kevin’“, explique Biche de Ville. Une fois qu’il a réalisé qu’il était non-binaire, Biche de Ville a compris que son album s’appellerait “Kevin”.

Aujourd’hui, Biche de Ville est fier d’être qui il est et de pouvoir se produire sur scène, notamment lors de la Belgian pride qui aura lieu le 21 mai prochain.

■ Reportage de Samia Er-Rami, Anna Lawan et Hugo Moriamé