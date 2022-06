Berchem-Sainte-Agathe : un projet de construction contesté dans le quartier de la cité moderne

Dans la rue Openveld, les riverains ont apposé des affiches sur leurs fenêtres avec un message précis : “Non au ‘plan de quartier durable’“

Les riverains luttent contre le contrat de quartier durable de la cité moderne. Ce projet qui supprimerait des espaces verts ne passe pas auprès des riverains : “quand je suis venue habiter ici, c’était vraiment la campagne. Il y avait la ferme, les animaux. les vaches, etc. On aimerait bien que ça reste une campagne, et pas que ça devienne du béton“.

Ce vendredi, c’est le dernier jour de l’enquête publique. Le projet prévoit la création de nouvelles crèches et d’une salle de sport.

Du côté de la commune, on ne comprend pas les critiques des riverains ; “le contrat de quartier durable est une opportunité énorme. On va injecter près de 22 millions d’euros. Je rappelle que ce quartier borde une réserve naturelle protégée de 16 hectares, donc c’est un quartier très vert. Je rappelle également que ce contrat va donner plus de valeurs au quartier et à tous ses habitants“, soutient Christian Lamouline (Les Engagés), bourgmestre de Berchem-Sainte-Agathe.

La commune analysera l’enquête publique et n’est pas contre quelques adaptations.

■ Reportage de Camille Tang Quynh, Frédéric De Hénau et Corinne De Beul