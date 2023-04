Berchem-Sainte-Agathe : risque d’effondrement de la voirie rue du Soldat

Vivaqua doit intervenir en urgence dans la rue du Soldat. La circulation a été modifiée pour quelques jours.

Du mardi 4 au vendredi 7 avril, la rue du Soldat n’est plus accessible, la circulation a été modifiée pour risque d’effondrement de la voirie. À partir d’aujourd’hui, il n’est plus possible de circuler dans la rue de Grand Bigard (entre Comhaire et Grand -Bigard) et ses environs. La commune demande a ses usagers d’être attentif aux panneaux de déviation placés dans la rue de Grand-Bigard et Chaussée de Gand.

Ca.Pa. / image : Streetview