Bénédicte Linard : “Je n’ai jamais sanctionné le secteur culturel et je ne le ferai jamais”

Bénédicte Linard, ministre de la Culture en Fédération Wallonie-Bruxelles, est revenue ce vendredi dans notre journal de 12h30 sur la décision du dernier Comité de concertation de fermer les lieux culturels dès dimanche.

Plusieurs directeurs de salles de concert, de théâtres et de cinémas l’ont dit … ils ne fermeront pas après le 25 décembre et ce malgré l’interdiction du gouvernement fédéral. Les dirigeants s’exposent à des sanctions. Mais certains bourgmestres bruxellois ont déjà annoncé qu’ils ne demanderont pas à la police d’intervenir en cas de non-respect de la règle, c’est le cas d’Hervé Doyen (CDH), bourgmestre de Jette et de Boris Dilliès (MR), bourgmestre d’Uccle.

Supprimer les subventions ? “C’est inimaginable”

Du côté de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), aucune sanction ne sera donnée aux établissements culturels qui ne fermeront pas leurs portes comme exigé. “Je n’ai jamais sanctionné le secteur culturel et je ne le ferai jamais”, a affirmé Bénédicte Linard (Ecolo), ministre de la Culture sur notre antenne ce vendredi. “Cela fait des mois que je me bats à leur côté pour leur permettre de garder la tête hors de l’eau. Le seul moyen que j’ai si je devais prendre des sanctions, c’est de supprimer des subventions et ça c’est totalement inimaginable donc non je ne prendrai pas de sanctions vis-à-vis du secteur culturel.”

“Chacun a un niveau de responsabilité, maintenant on doit agir et c’est ce que je fais de mon côté et je sais que ça ne sera pas facile pour les bourgmestres dans les jours qui viennent”, a-t-elle encore ajouté.

Augmenter l’aide aux acteurs culturels

La ministre a également fait savoir que de nouvelles aides étaient en cours d’élaboration pour soutenir le secteur.

Ces nouvelles aides, dont le montant précis doit encore être ajusté, doivent compenser les pertes de recettes et de rémunérer les artistes et techniciens dont les prestations sont annulées. Elles viendront s’ajouter aux quelque 100 millions d’euros déjà déboursés par la FWB depuis le début de pandémie pour soutenir les acteurs culturels, frappés de plein fouet par les mesures sanitaires.

