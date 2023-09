Belgian Beer World : le débat entre les “petits brasseurs” et les “grosses structures”

En Belgique, environ 430 brasseries sont actives. Certaines “petites brasseries” disent regretter que ce nouveau temple de la bière soit représenté que par de grands producteurs. Du côté du musée, l’objectif est de présenter la diversité des bières belges et la culture.

Le débat entre “petits brasseurs artisanaux” et “grosses structures industrielles” constitue une querelle de clochers, selon Krishan Maudgal, directeur des Brasseurs belges, une fédération qui compte plus d’une centaine de membres, petits et grands. “Nous souhaitons raconter la fabuleuse histoire de la culture de la bière belge, sans mettre en avant l’une ou l’autre marque en particulier. Il n’y a pas, dans le parcours de Belgian Beer World (BBW), une vitrine uniquement consacrée à tel ou tel groupe brassicole“, ajoute-t-il.

► À voir aussi : Certaines micro-brasseries bruxelloises ne seront pas présentes au musée de la bière

Dès les débuts du projet de centre d’expérience sur la bière à Bruxelles, il y a plus de dix ans, une trentaine de brasseries ont fait part de leur intérêt pour le concept, tout en étant conscientes que le résultat final devait servir l’intérêt de la bière belge en général, explique Charles Leclef, président de la Régie communale autonome Bourse, la structure responsable de la réalisation et de l’exploitation de l’endroit. Le Belgian Beer World a permis, selon lui, de fédérer tout un secteur autour de sa culture et de son produit.

► À revoir également : La Bourse rénovée et son musée de la bière ont été inaugurés ce matin

Passé l’entrée, le visiteur devra se rendre aux étages de la Bourse pour commencer ce parcours expérimental. Le premier espace consacré à la “belgitude” ne retiendra pas longtemps l’attention du public local, mais il doit surtout mettre le visiteur à l’aise avant d’entrer dans le vif du sujet. Une ligne du temps allant du Moyen Âge jusqu’aux lendemains de la Deuxième Guerre mondiale est ensuite proposée. Elle revient sur différentes étapes marquantes de l’histoire locale et de la fabrication de la bière. On y apprend notamment que le recouvrement de la Senne, intervenu à la fin du 19e siècle au moment où s’érigeait la Bourse de Bruxelles, a entraîné la démolition d’une douzaine de brasseries.

Les ingrédients de la bière ne sont pas oubliés. Le travail de la levure est ainsi présenté de manière originale dans une petite salle où défile une séquence audiovisuelle et sensorielle de six minutes. Dans l’ensemble, ce centre d’expérience de la bière fait la part belle aux animations interactives et une application est disponible pour ceux qui voudraient approfondir le sujet.

L’entrée au Belgian Beer World est fixée à 17 euros. Durant les heures d’ouverture du BBW, le bar “rooftop” n’est pas accessible aux visiteurs extérieurs. “Il ne s’agit pas d’un bar classique, mais d’un élément intégrant le parcours”, souligne M. Maudgal. Entre 18h00 et 22h30 toutefois, il est possible d’y prendre un verre.

Belga / image : Belga