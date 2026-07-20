Belfius reste la banque de référence de la Région bruxelloise jusque mi-2031

Belfius restera la banque chargée de la trésorerie de la Région bruxelloise jusqu’à la mi-2031. La ligne de crédit mise à disposition par la banque sera portée de 50 à 250 millions d’euros, a annoncé lundi le ministre bruxellois des Finances, Dirk De Smedt, après l’approbation de l’attribution du marché par le gouvernement.

En novembre 2025, Belfius avait annoncé qu’elle mettrait fin à cette mission à la fin de cette année-là. Un mois plus tard, la banque s’était engagée à prolonger le contrat jusqu’à fin 2026, mais la ligne de crédit avait été ramenée de 500 à 50 millions.

Le nouveau contrat de trésorerie prendra effet le 1er janvier 2027 et courra jusqu’au 30 juin 2031. Il pourra ensuite être prolongé deux fois d’un an, de commun accord. Belfius met à la disposition de la Région une ligne de crédit de 250 millions d’euros.

Le respect par la Région bruxelloise de la trajectoire budgétaire pluriannuelle constitue une condition essentielle au maintien de cette ligne. Le déficit budgétaire doit être limité cette année à 957 millions d’euros avant d’être progressivement ramené à zéro en 2029.

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Par ailleurs, le gouvernement bruxellois a approuvé jeudi un relèvement du plafond du programme d’émission de titres de créance (MTN/CP) à 15 milliards d’euros. La Région dispose ainsi d’une capacité d’emprunt supplémentaire sur les marchés financiers, en plus des possibilités existantes. Il ne s’agit pas ici d’un prêt accordé par Belfius, mais d’un élargissement du cadre dans lequel la Région est autorisée à lever des fonds sur les marchés.

Le programme MTN ne dispose actuellement plus que d’une marge de 1,2 milliard d’euros, 11,8 milliards étant déjà utilisés sur un plafond de 13 milliards. Le relèvement de ce plafond est conforme au plafond d’endettement prévu par l’accord de majorité, qui limite à 3 milliards d’euros l’augmentation de la dette directe.

Belga