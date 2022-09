BD Comic Strip Festival : plus de 50.000 visiteurs à Tour & Taxis

Le BD Comic Strip Festival, auparavant Fête de la BD, a attiré plus de 50.000 visiteurs de vendredi à ce dimanche, sur le site de Tour & Taxis à Bruxelles, ont annoncé ses organisateurs qui saluent “un succès d’affluence”.

L’évènement bruxellois consacré au neuvième art revenait sous un nouveau nom après deux années d’éditions adaptées en raison de la situation sanitaire. Le BD Comic Strip Festival a rassemblé plus de 90 stands d’expositions, près de 250 auteurs et dessinateurs, 12 expositions et plus de 350 séances de dédicaces. Le Marsupilami, célèbre animal imaginaire créé en 1952 par André Franquin, était l’invité d’honneur de cette édition, alors qu’il fête ses 70 ans d’existence. Vendredi, des professionnels de la bande dessinée ont été mis à l’honneur dans le cadre des “Prix Atomium”. Cette année, plus de 95.000 euros ont été répartis entre les neuf prix.

