Avis de recherche pour deux vols à main armée au magasin Lab9 à Tour&Taxis

La police lance un avis de recherche pour les quatre auteurs de deux vols à main armée, survenus les jeudi 29 février et mardi 5 mars 2024. Le magasin “Lab9” situé sur le site de “Tour & Taxis”, rue Picard.

Le jeudi 29 février un peu après 10h30, quatre individus sont arrivés à pied sur le site de Tour et Taxis à Bruxelles. Ils sont entrés dans le commerce en brandissant leur armes et en menaçant les deux employés présents sur les lieux. Après avoir fouillé le magasin et les pièces annexes, ils ont quitté les lieux avec un butin constitué de téléphones portables et d’autres appareils électroniques.

Cinq jours plus tard, le mardi 05 mars, également vers 10h30, ces quatre mêmes individus sont revenus sur les lieux. Ils se sont dirigés vers le même commerce et ont agi de la même manière. Ils ont à nouveau exhibés des armes à feu et menacé les employés présents dans le commerce.

Les braqueurs ont pris le temps de fouiller les pièces une nouvelle fois et de voler différents objets avant de prendre la fuite à pied dans un premier temps, puis à bord d’une Kia Pro Ceed blanche immatriculée 2-CQE-808 dont les ailes avants et l’arrière droit du véhicule sont endommagés. La plaque d’immatriculation avait été volée à Molenbeek-Saint-Jean.

Le 1er auteur est un homme de corpulence mince, avec le visage fin. Pendant le 1er fait, il était vêtu d’un sweat à capuche foncé muni d’une image d’ours sur le torse et d’un pantalon training foncé. Il portait une cagoule rouge. Pendant le second fait, il était vêtu entièrement de noir.

Il était en possession d’une arme de type pistolet avec une glissière argentée.

Le 2ème auteur est un homme vêtu d’une veste à capuche noire et grise de marque Nike et d’un pantalon training noir avec une cagoule rouge pour le 1er fait. Pendant le second fait, il portait une veste noire et un pantalon noir muni d’empiècements verts. Il était en possession d’un sac à dos gris et orange et d’une arme à feu de type fusil mitrailleur noir.

Le 3ème auteur est un homme portant pour le 1er fait un pantalon training gris, une veste à capuche bleue et un sac à dos noir de marque Kappa. Pour le 2ème fait, il était vêtu d’un ensemble de training gris et était en possession d’un sac à dos gris et orange.

Le 4ème auteur était vêtu pour le 1re fait d’un sweat à capuche foncé muni d’une fermeture Eclair et d’un pantalon foncé. Il portait un sac à dos bleu foncé avec l’inscription LR. Pendant le second fait, il était vêtu d’une veste orange, d’un pantalon training foncé, et d’un bonnet foncé.