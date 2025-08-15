Passer la navigation
Avec l’été, les déchets de plus en plus nombreux dans les parcs bruxellois

Avec les températures estivales que nous connaissons, les parcs de la capitale ne désemplissent pas. Balades, pique-niques ou encore moments de détente. Mais cette affluence a un revers : les déchets s’accumulent. L’an dernier, Bruxelles Environnement en a collecté jusqu’à 440 tonne et la tendance est à la hausse.

Reportage de Rémy Rucquoi et Loïc Bourlard

15 août 2025 - 16h27
Modifié le 15 août 2025 - 18h22
 

