Avec 23 jours de pluie, le mois de mai enregistre un record de précipitation

Le mois de mai 2024 a enregistré un nouveau record de précipitations avec 23 jours de pluie relevés à Uccle, contre 14,7 jours pour la normale saisonnière, ressort-il du bilan climatique mensuel de l’Institut royal météorologique (IRM) publié samedi. Le précédent record pour la période de référence actuelle (depuis 1991) était de 22 jours et datait des mois de mai 2007 et 2021.

Le record absolu, prenant en compte l’ensemble des relevés depuis 1833, s’était lui établi en 1856, avec 30 jours de précipitations. Seule la journée du 21 mai avait alors été épargnée par la pluie. Un total de 124,9 mm de précipitations est par ailleurs tombé sur la commune bruxelloise au cours du mois passé, classant mai 2024 à la seconde position des mois de mai les plus humides pour la période de référence actuelle. Mai est également le huitième mois consécutif à enregistrer des précipitations supérieures à la moyenne. Sur l’ensemble du réseau climatologique, le total journalier le plus élevé a été mesuré le 29 mai au Mont-Rigi (Waimes). Ce jour-là, il est tombé 53,7 mm de précipitations. Le mois dernier était en outre plus chaud que la moyenne, avec une température moyenne de 14,9 degrés, contre 13,9 pour la normale saisonnière. L’ensoleillement, au contraire, était inférieur à la normale. Le soleil n’a brillé que durant 140 heures au mois de mai, soit 59 heures de moins que la normale.

Suivant la même orientation, le printemps 2024 est devenu le deuxième printemps le plus humide depuis 1833 et la cinquième saison consécutive à enregistrer des précipitations supérieures à la moyenne. Enfin, les précipitations moyennes régionales ont été partout supérieures aux valeurs normales ce printemps, et se sont éloignées de 115% de la normale en Lorraine belge, à 200% de la normale dans le Pays de Herve.

Belga