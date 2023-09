“Avant le drame”, la campagne du centre de prévention du suicide

En Europe, la Belgique est dans le top 5 des pays les plus touchés par le suicide. Au niveau des chiffres, approximatif, il y aurait six décès par suicide par jour. Alors le centre de prévention du suicide vient de lancer une campagne : “Avant le drame”.

Le centre de prévention du suicide constate que depuis la crise du covid, du côté des jeunes, il y a une augmentation des suicides. Cependant, un point positif : les jeunes ont plus le réflexe d’appeler le centre et de demander une consultation lorsqu’ils ne vont pas bien. Le nombre d’appels est en augmentation.

À travers différents supports en lien avec la campagne “Avant le drame”, le centre a pour objectif d’agir le plus possible sur la prévention, mais également lorsqu’il y a une tentative. Dans les différents supports, on peut y retrouver, un plan d’urgence individuel sur le site internet du centre, des formulaires et des guides pour mieux cibler les problèmes, des messages à destination des parents, ou encore un plan pour le grand public.

“Nous constations que les personnes, individuellement, les familles, mais aussi les collectivités, les écoles, ou autre, se sentent complètement démunies et surtout n’anticipent pas le fait qu’une tentative ou un suicide puisse avoir lieu. Et lorsqu’elles sont face à la situation, parfois, elles ne voient pas que leur ado ou leur enfant va mal et donc elles se sentent démunies “. Dominique Nothomb, directrice du centre de prévention suicide.

Un podcast est ainsi disponible. Il présente l’expérience traumatique d’un deuil et tente d’apporter des solutions pour dépasser ce drame.

■ Une interview de Dominique Nothomb dans le 12h30.