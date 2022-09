Autrement : le design et ses alternatives innovantes

Le mois de septembre est aussi le mois du design. L’occasion d’aborder les initiatives innovantes dans le domaine, de plus en plus nombreuses, qui mettent le réemploi, la modalité et le partage au cœur de leur processus de fabrication d’objets ou de mobiliers.

Comment peut-on penser nos objets du quotidien et nos meubles différemment ? C’est la question qu’on se pose dans Autrement. Et pour en parler, Cyprien Houdmont reçoit sur le plateau de l’émission Charlotte Debeer, ébéniste à l’atelier Design with Sense et Alice Emery, co-fondatrice de l’asbl Maak & Transmettre, spécialisée notamment dans le Design Textile et Charlotte Gigan, céramiste et co-fondatrice du Studio Biskt.

