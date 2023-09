Autrement : l’art au service de l’urbanisme

Dans Autrement, ce mardi soir Cyprien Houdmont vous propose une expérimentation urbaine afin de repenser la ville.

A l’occasion de la venue de l’école d’Urbanisme Nomade à Bruxelles, nous nous demanderons comment l’art peut nous aider à revoir nos espaces publics, à partir d’un endroit-clé : le Marais Wiels. Cet écrin de biodiversité situé à Forest né accidentellement il y a quelques années qui devenu le symbole d’une lutte sociale et écologique.

Autour de la table :

Marine Thévenet : directrice du CIFAS et organisatrice du Festival Féral

« Feral propose 10 jours de partages sensibles, d’expérimentations et de réflexions pour sortir de la ville mesurée et cadastrée, pour repenser un espace public commun. Au départ de cette édition, l’invitation faite à Stalker, collectif italien d’artistes/activistes/marcheur·euses, d’installer son École d’Urbanisme Nomade à Bruxelles. En cherchant une base pour cette école, le choix du Marais Wiels s’est imposé. En effet, Stalker est investi en Italie, à Rome, dans un projet jumeau consacré à la défense du Lago Bullicante, un lac «reprenant ses droits». »

Tom et Nicolas Valckenaere, duo d’artistes plasticiens et naturalistes amateurs

« Tom & Nicolas Valckenaere recherchent et investissent des lieux hybrides, principalement caractérisés par des formes de résurgence de la nature en milieu urbain. Leur approche relève d’un amateurisme passionné et est mue par le merveilleux qui demeure dans des milieux dit ‘naturels’. Ils s’immersent dans ceux-ci, y déambulent, y cherchent des intrigues. À coup de détournements, de recherches micro-biologiques, d’observations et d’une bonne dose d’humour, Tom et Nicolas inventent des objets pour bouleverser notre conception de l’espace public et redéfinir notre manière d’y habiter. »

Oscar Cassamajor, membre du collectif Back2SoilBasics

« Un réseau de personnes guidées par le pouvoir de mère nature. Iels partagent des outils de base pour la permaculture en contexte urbain pour rendre la résilience plus accessible. Iels se concentrent sur les personnes racisées, les communautés locales et les personnes ayant moins accès à la nature. »