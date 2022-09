Autrement : Good Food 2.0 ou comment permettre aux Bruxellois d’accéder à une nourriture saine

Le “bien manger” est au menu de ce nouveau numéro d’Autrement.

Comment permettre à tous les Bruxellois et toutes les Bruxelloises d’accéder à une alimentation saine malgré les crises ? Comment offrir des aliments de qualité à l’ensemble de la population sans que les familles rognent sur leur budget ? C’est l’objectif de la stratégie Good Food 2.0, adoptée par le gouvernement bruxellois en juin dernier et proposant un plan de travail jusqu’en 2030. Concilier durabilité et économie, filières locales et échanges sociaux, modèles innovants et bons plans : la Région bruxelloise souhaite impliquer les secteurs du social et de la santé et propose une approche de l’alimentation “par quartier”.

Pour parler de cette stratégie Good Food 2.0, Jean-Christophe Pesesse reçoit sur le plateau d’Autrement :

Amélie Noël de Bruxelles Environnement

de Bruxelles Environnement Alexandra Sochnikoff de l’ASBL Cuisines de Quartier

de l’ASBL Cuisines de Quartier Lisbeth Centeno , animatrice de cuisine pour Kom à la Maison

, animatrice de cuisine pour Kom à la Maison Laurence Van Malder, coordinatrice de l’ASBL Vrac

