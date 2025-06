Autrement : dans l’œil de Laetitia Bica

Dans Autrement ce mardi Cyprien Houdmont reçoit la photographe Laetitia Bica pour son expo au Mad “Come as you are”.

Peut-on imaginer un monde où la mode n’est pas élitiste, une mode ultra colorée et élaborée mais possible pour toustes, celle qui réveille nos animalités, qui évoquent les esprits et surtout une mode qui se co-construit ? Oui d’après l’expo Come as you are de Laetitia Bica à voir au Mad.

Avec deux invité·es surprises : Addi De Biasi alias Drag Couenne et Naomi Waku, artiste maquilleuse.