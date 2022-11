Autrement : comment sortir des clichés autour des jeux vidéo et du streaming

Dans ce nouveau numéro d’Autrement, Cyprien Houdmont évoque le monde vidéoludique, souvent cantonné à un cliché masculin.

Et si on décloisonnait un peu les clichés qui entourent les jeux vidéo ? Les femmes et les minorités de genre ont aussi une place dans le monde du gaming, souvent cloisonné à des clichés masculins. Le jeu vidéo s’ouvre de plus en plus et peut également être un outil d’apprentissage, utile pour éduquer, réfléchir et initier à d’autres outils. Comment mettre en avant ces nouvelles communautés ? Comment faire face au harcèlement dont ces personnes peuvent être victimes sur des plateformes de partage de jeu vidéo ? À qui s’adressent aujourd’hui les jeux vidéo ?

Cyprien Houdmont en parle cette semaine avec quatre expert·es :

Ambre Willeme , sociologue en genre et en jeux vidéo et streameuse

, sociologue en genre et en jeux vidéo et streameuse Chloé Boels , cofondatrice de Stream’Her, une plateforme pour représenter les femmes dans le monde du jeu vidéo

, cofondatrice de Stream’Her, une plateforme pour représenter les femmes dans le monde du jeu vidéo Ekin Bal , coordinateur du pôle médiation culturelle et numérique pour Arts&publics

, coordinateur du pôle médiation culturelle et numérique pour Arts&publics Julien Annart, détaché pédagogique chez For’J, coordinateur du manuel Educajeux

