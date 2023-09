Augmentation du nombre de célibataires : “Les personnes ne se retrouvent plus dans les applications de rencontres”

À Bruxelles, 58 % de la population est considérée comme isolée ou en famille monoparentale. Cela a des conséquences sur le secteur des rencontres. Marie Van Melderen, fondatrice de “See, Meet and Sun”, était invité dans le 12h30.

En dix ans, la Belgique a vu le nombre de célibataires augmenter de 16 %.

Marie Van Melderen a fondé la société “See, Meet and Sun”. Son but est de protéger les rencontres réelles et vivantes entre les personnes.

Cette idée lui est venue après une mésaventure amoureuse. Elle a voulu pouvoir rencontrer de nouvelles personnes autour d’activités réelles. Concernant les applications de rencontres, la fondatrice explique : “J’ai testé, mais j’ai trouvé ça extrêmement déshumanisant. J’avais l’impression d’être dans un supermarché humain“. Elle estime que “les personnes ne se retrouvent plus dans les applications de rencontres“.

Dès lors, “See, Meet and Sun” propose des activités durant plus d’1h30, en groupe, afin de rencontrer des personnes aimant les mêmes activités que nous. Chaque participant pourra rencontrer entre six à dix personnes le même soir.

En un an et demi, 500 célibataires se sont rencontrés. Sept couples ont émergé grâce à ces activités.

Toutes les informations sur ce projet sont disponibles sur le site internet.

◼︎ Marie Van Melderen, fondatrice de See, Meet and Sun, par Fanny Rochez et Vanessa Lhuillier dans le 12h30