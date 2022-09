Auderghem : un nouveau laboratoire pour mieux analyser la qualité de l’air en Région bruxelloise

Ce nouveau laboratoire a été installé au jardin Massart, à Auderghem, et permet à 19 personnes de surveiller et mesurer la qualité de l’air grâce à 13 stations installées sur toute la Région bruxelloise.

L’agence régionale Bruxelles Environnement a inauguré ce mercredi son nouveau laboratoire “Qualité de l’air”, installé au jardin Massart à Auderghem. 19 personnes travailleront dans ce laboratoire chargé de surveiller et de mesure la qualité de l’air extérieur au quotidien. Ils récolteront ainsi les données provenant de 13 stations de mesure installées en Région bruxelloise, dont deux au Parlement européen. D’ici 2023, une quarantaine d’autres points de mesure seront ajoutés à ce réseau, principalement dans des sites exposés à la circulation.

La qualité de l’air extérieur est mesurée grâce à deux outils. Le réseau télémétrique de stations de mesure qui transmet toutes les demi-heures des données sur la quantité de dioxyde d’azote, de monoxyde d’azote et de monoxyde de carbone dans l’air. Et le réseau non télémétrique constitué de stations où des échantillons sont prélevés et analysés en laboratoire pour évaluer la teneur de l’air en métaux lourds, ions ou benzène. “Actuellement, 51 polluants sont analysés et 2 753 mesures de l’air ambiant sont effectuées chaque jour“, explique Olivier Brasseur, responsable du laboratoire, installé dans un bâtiment rénové à hauteur de 2,5 millions d’euros par la Région bruxelloise.

La qualité de l’air en Région bruxelloise reste une préoccupation majeure, alors que 1 000 personnes meurent chaque année des conséquences de la pollution de l’air, prévient Bruxelles Environnement. “Au regard des nouveaux seuils fixés en 2021 par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), deux polluants sont à des niveaux critiques : le dioxyde d’azote et les particules fines (PM2,5)”, avertit Olivier Brasseur.

L’inauguration de ce bâtiment par le ministre de la Transition climatique, de l’Environnement et de la Santé Alain Maron (Ecolo) a été organisée à une occasion particulière : la journée internationale de l’air pur.

■ Reportage de Bernard Denuit, Quentin Rosseels et Loïc Rey.

Gr.I. avec Belga – Photo : BX1