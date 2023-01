“Au hasard des pistes” : Philippe Lambillon revient sur 30 ans de Carnets du bourlingueur

Il a roulé sa bosse à travers le monde pendant plus de 30 ans pour proposer ses carnets aux fidèles téléspectateurs de la RTBF. Aujourd’hui retraité, il écrit une partie de ses aventures, au hasard des pistes. Philippe Lambillon est l’invité du 12h30 ce mardi.

La dernière diffusion des “Carnets du bourlingueur” a eu lieu en avril 2021. Ce qui a attiré l’aventurier dans ce projet de livre, c’est de révéler le “making of” de ses émissions. “Je me suis remémoré tous les personnages que j’avais croisés et dont je n’avais jamais parlé : des chauffeurs, des guides… Je me suis rendu compte en visionnant les 37 ans d’archives qu’il y avait des personnages extraordinaires et j’avais envie de parler d’eux. Eux, ce sont de vrais aventuriers, qui vivent l’aventure au quotidien, alors que moi, je débarque seulement deux ou trois mois pour vivre l’aventure, c’est totalement différent“, explique-t-il.

Dans la préface de son livre, l’auteur s’attarde sur le temps qui passe. “Ne plus pouvoir voyager, c’est ce qu’il pourrait m’arriver de pire“, confie-t-il. “Qu’on me dise ‘maintenant tu restes ici’, et que je sois vraiment à la retraite. Ça, je ne peux pas me l’imaginer.”

Philippe Lambillon s’attelle déjà à l’écriture de son deuxième livre. “J’espère qu’il y en aura d’autres, tellement j’ai de choses à raconter. J’ai été en quelque sorte sevré par les Carnets, car il s’agissait d’une fiction, je ne pouvais donc parler que du personnage que je jouais, je donnais des conseils. Désormais, je me libère et je raconte presque tout“, conclue-t-il.

■ Une interview de Philippe Lambillon au micro de Vanessa Lhuillier et Fanny Rochez