Attention, cette nuit, c’est l’heure d’été

Les oiseaux gazouillent, les arbres bourgeonnent, le soleil fait – parfois – son apparition: c’est sûr, le printemps arrive. Et avec la saison des fleurs, vient le changement d’heure. Trêve de baratin, les horloges bondiront dans la nuit de samedi à dimanche d’une heure à 02h00 du matin.

C’est la tradition deux fois par an depuis la fin des années 1970: la Belgique change d’heure, à l’approche de l’hiver et de l’été. L’objectif? Réduire l’utilisation de l’éclairage et économiser ainsi de l’énergie. Cette mesure fait toutefois débat, les détracteurs pointant un gain énergétique maigre. La perturbation de l’horloge biologique est également pointée du doigt, le changement d’heure entravant notamment le sommeil. Les enfants y sont particulièrement sensibles. La Commission européenne avait proposé en 2018 d’abolir le changement d’heure mais ce projet est depuis tombé aux oubliettes. Dès lors, la tradition du changement d’heure subsiste et à 02h00 du matin dans la nuit de samedi à dimanche, les horloges du pays feront un bond dans le temps, jusqu’à 03h00 du matin. Les Belges pourront dès lors bénéficier de luminosité plus tard dans la journée, mais il faudra attendre un peu plus longtemps avant de profiter du soleil le matin. Le prochain changement d’heure, pour passer en mode hiver, est prévu dans la nuit du 26 au 27 octobre.

Belga