Attentats de Bruxelles, six ans après : une journée en hommage aux victimes

Les événements, qui avaient plongé le pays dans l’effroi, seront commémorés ce mardi.

Une cérémonie d’hommages s’est tenue ce mardi au mémorial dédié aux victimes d’attentats terroristes dans la rue de la Loi à Bruxelles, six ans après les attentats qui ont frappé la capitale. Les organisations représentant les victimes, le Premier ministre Alexander De Croo ainsi que les responsables de Brussels Airport et de la Stib étaient présents. Ils ont déposé des gerbes le long du monument. L’hommage a été suivi d’une minute de silence, après quoi ont été joués les hymnes belge et européen.

La cérémonie vise à commémorer les victimes du 22 mars 2016, mais aussi toutes les victimes d’attentats terroristes en Belgique et toutes les victimes belges d’attentats à l’étranger.

Une minute de silence a également été observée à l’aéroport de Bruxelles-National, à la station de métro Maelbeek ainsi que dans les métros de la Stib, au moment des explosions.

► Découvrez notre page spéciale “22 mars pour l’Histoire” avec les portraits des 32 victimes et les témoignages des rescapés

Molenbeek

Par ailleurs, une “journée du souvenir” est organisée à Molenbeek à l’initiative de la commune, en l’honneur de Loubna Lafquiri. Cette mère de famille molenbeekoise a perdu la vie à 34 ans lors de l’attentat à la station Maelbeek. Un hommage lui a été rendu ainsi qu’à toutes les victimes de violences commises à travers le monde.

► Notre dossier sur le procès des attentats de Bruxelles

La Belgique a été frappée par deux attentats terroristes quasi simultanés le 22 mars 2016. À 7h58, deux kamikazes se faisaient exploser dans le hall des départs de l’aéroport de Zaventem. Une heure plus tard, à 9h11, une autre bombe a retenti dans la station de métro Maelbeek, dans le quartier européen de la capitale belge. Le bilan est de 32 morts et plus de 340 blessés. (avec Belga – Photo d’illustration : BX1)

■ Reportage de Bernard Denuit, Yannick Vangansbeek et Corinne De Beule