Atomium : les chiffres de l’été 2021 sont meilleurs que ceux de 2020

L’été 2021 a connu une augmentation de 54% du nombre de visiteurs par rapport à l’an passé.

34.800 visiteurs ont foulé le sol de l’édifice bruxellois en juillet 2021, soit une hausse de 19% par rapport à la même période en 2020 (29.216) et 43.200 personnes en août 2021, soit une hausse de 101% sur la même période en 2020 (21.469). Entre 1.1200 et 1.700 personnes ont visité l’Atomium entre le week-end du 21 juillet (véritable lancement de la saison) et le dernier week-end d’août 2021.

Des visiteurs d’origines différentes…

Les Belges constituent la majorité du public avec 43% suivis par les Français (15%) et les Allemands (10%). Alors que les Espagnols, les Italiens et les Britanniques ne sont pas encore de retour au sein du bâtiment en raison de la crise sanitaire. Au sein de ce public belge, on retrouve 43% de Bruxellois, 35% de Flamands et 22% de Wallons.

Les visiteurs sont plutôt venus en famille (grands-parents, parents, enfants), alors que des étudiants et de jeunes adultes ont également visité l’Atomium.

Des chiffres plus bas que l’été 2019

L’été 2021 représente 50% de la fréquentation de l’été 2019. L’été 2020 n’avait représenté que 30% de ce même chiffre. Des chiffres toutefois positifs que l’été 2019 fut un des meilleurs étés enregistrés depuis la réouverture de l’Atomium en 2006. L’été 2021 constitue un taux de 55% de la moyenne des étés 2006-2019.

Une année 2021 en demi-teinte

Par contre, les chiffres de fréquentation entre janvier et août 2021 sont légèrement inférieurs qu’à ceux de 2020 pour la même période. L’année 2021 est plus régulière que la précédente puisque l’Atomium n’a plus été contrainte à la fermeture totale. Mais l’édifice a fonctionné toute l’année en horaire réduit à 4 jours par semaine, sauf période de vacances scolaires belges. Le bilan de ces deux périodes demeure toutefois très similaire car la fréquentation hors vacances scolaires reste insuffisante à la viabilité économique et à l’exploitation du bâtiment.

Y. Mo. – Photo : BX1