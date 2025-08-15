Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Assomption : les fidèles en pèlerinage à la grotte de Jette

Nous sommes le vendredi 15 aout, c’est le jour de l’Assomption. Chaque année, de nombreux Catholiques se rendent à la grotte de Jette, une réplique de celle de Lourdes. Un endroit de pèlerinage très symbolique pour ces fidèles.

Reportage de Jamila Saïdi M’Rabet, Olivia Bronsart et Djop Medou Mvondo

Lire aussi :

Partager l'article

15 août 2025 - 18h19
Modifié le 15 août 2025 - 18h21
 

Nos émissions

Concours

Concours

 

Nos émissions

Concours

BX1 Podcast
Logo A Sport

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales