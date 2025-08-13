Assassinat de l’épouse d’un ex-cadre de Goodyear : la détention de la secrétaire prolongée

La chambre du conseil de Bruxelles a prolongé d’un mois la détention préventive de G. V., la secrétaire particulière de l’ancien président de la division Moyen-Orient, Afrique et Europe du fabricant de pneus Goodyear , soupçonnée de l’assassinat de Carmel D., l’épouse de son employeur.

L’épouse du président Moyen-Orient, Afrique, Europe de Goodyear, âgée de 61 ans, a été tuée le 17 mars lors du cambriolage de leur appartement à Woluwe-Saint-Pierre. L’autopsie avait révélé que le corps de la victime présentait quatre blessures au torse et à l’abdomen causées par un objet contondant ou tranchant.

Trois montres de luxe avaient également été volées. La secrétaire particulière a été privée de liberté le 4 avril après la perquisition effectuée à son domicile de Steenokkerzeel. Le juge d’instruction l’a inculpée le lendemain des chefs d’assassinat et de port d’arme par destination.

La secrétaire et le cadre de Goodyear entretenaient une liaison extraconjugale depuis un certain temps. La suspecte aurait eu des difficultés à supporter le fait que le dirigeant d’entreprise n’avait pas l’intention de quitter son épouse. Elle se serait rendue à vélo, déguisée, à l’appartement du couple, y serait entrée avec un double des clés, avant de poignarder Carmel D.

Les enquêteurs soupçonnent la femme de s’être rendue à l’appartement avec l’intention de tuer Carmel D., ce que la suspecte conteste. Selon cette dernière, elle souhaitait simplement passer la journée chez son amant et s’est sentie prise au piège lorsque Carmel D. est rentrée à son domicile. Elle a d’abord tenté de se cacher dans un débarras à côté de la cuisine, mais lorsque Carmel D. est entrée dans la pièce, la suspecte l’aurait croisée et poignardée avec un couteau. Elle dit n’avoir élaboré qu’après coup un plan pour faire passer le crime pour un vol.

