Assassinat de Frank Goes : “J’ai entendu des remords”, a déclaré le psychiatre à qui Yaser Abau s’était confié

“J’ai entendu des remords, j’ai entendu des regrets. Il disait qu’il se sentait stupide d’avoir fait ça”, a déclaré jeudi devant la cour d’assises le docteur Marc Goltzberg. Il est le psychiatre à qui Yaser Abau a confié qu’il était coupable d’avoir agi comme intermédiaire dans l’agression de Frank Goes.

Cet entrepreneur a été poignardé le 29 septembre 2020 devant ses bureaux à Jette et a succombé à ses blessures. Les faits sont qualifiés d’assassinat. Cinq personnes sont accusées, dont deux sont en aveux d’être impliquées, mais elles nient toute intention homicide.

L’accusé Yaser Abau avait raconté lundi, lorsqu’il a été interrogé par la présidente de la cour, que ses avocats, Me Olivier Martins et Me Henri Canet, lui avaient conseillé de faire une expertise psychiatrique, car il n’arrivait plus à dormir depuis sa sortie de prison. Il avait été placé en détention préventive du 2 février au 16 juin 2021. “Je ne pouvais plus supporter de porter ce fardeau”, a-t-il expliqué.

Face au psychiatre, le docteur Marc Goltzberg, Yaser Abau a confié qu’il était bien impliqué dans la mort de l’entrepreneur Frank Goes, comme les enquêteurs le soupçonnaient. Il lui a déclaré qu’un homme, qu’il identifie comme l’accusé Youssef Allali, l’avait payé pour “intimider” la victime. Comme il se sentait incapable de le faire, il avait alors fait appel à l’accusé Dylan Duby.

Les aveux de Yaser Abau, contenus dans le rapport de l’expert psychiatre, ont été gardés secrets par l’accusé et ses conseils jusqu’au début du procès. “Le déni prolongé de monsieur Abau s’explique sans doute par le fait qu’il n’avait pas envie d’aller en prison, qu’il n’avait pas envie d’être l’objet de honte”, a raconté le docteur Goltzberg jeudi devant la cour. “J’ai entendu des remords, j’ai entendu des regrets. Il disait qu’il se sentait stupide d’avoir fait ça. Cela démontre qu’il sait où sont le bien et le mal. Je ne suis pas dans les secrets des dieux, on est psychiatre, mais on n’est pas dans la tête des gens. Toutefois, j’ai l’impression qu’il avait tout simplement compris qu’il ne pouvait continuer à nier, alors il a craché le morceau comme on dit”, a livré le médecin.

Cinq hommes doivent répondre de l’assassinat de Frank Goes, mais aussi de tentative d’assassinat sur un architecte d’Uccle. Dylan Duby, âgé de 28 ans, est en aveu d’être l’auteur des coups de couteau qui ont tué l’entrepreneur et d’avoir tenté de s’en prendre physiquement à l’architecte. Il a affirmé qu’il n’avait pas voulu tuer et qu’il avait été engagé pour “causer une incapacité de travail” aux deux victimes.

Ismaël Diallo, âgé de 28 ans, et Gradi Kato Irenge, âgé de 29 ans, sont accusés d’avoir apporté une aide essentielle à l’auteur, notamment en mettant à sa disposition une voiture et en effectuant des repérages avec lui.

Youssef Allali, un entrepreneur d’Etterbeek âgé de 37 ans, est quant à lui accusé d’être le commanditaire des crimes. Il conteste cette accusation. Yaser Abau, âgé de 26 ans, est accusé d’avoir agi comme intermédiaire entre le commanditaire et l’auteur. Il est en aveu depuis lundi.