Assassinat de Frank Goes : Dylan Duby avait été filmé pendant des heures devant les bureaux de la victime

La juge d’instruction et les enquêteurs ont tracé mardi devant la cour d’assises de Bruxelles le fil de leur enquête dans l’assassinat de Frank Goes. Cet entrepreneur a été mortellement poignardé le 29 septembre 2020 devant les locaux de ses sociétés, rue Honoré Longtin à Jette.

Les enquêteurs sont rapidement remontés à l’auteur des faits, Dylan Duby, grâce à “l’enquête caméras”. Quatre autres personnes sont accusées d’avoir participé au crime.

“Plusieurs caméras ont été localisées à proximité du lieu des faits et sur base d’une analyse méticuleuse des images, nous avons aperçu un homme vêtu de noir faire un premier passage dans la rue Honoré Longtin puis rester au croisement de cette rue et de la rue de Moranville pendant plusieurs heures”, ont expliqué les enquêteurs.

Ceux-ci ont également pu voir que ce suspect est arrivé sur les lieux à bord d’une voiture Renault Clio, appartenant à une société de location de véhicules. Elle avait été louée dans une agence à Liège par le dénommé Ismaël Diallo. “Il nous a expliqué avoir loué ce véhicule pour son ami Dylan Duby parce que celui-ci est fiché dans les agences de location de voitures et qu’il ne peut plus en louer à son nom. Nous avons constaté que Dylan Duby est connu des services de police pour coups et blessures volontaires, usage de faux, port d’arme à feu et traite des êtres humains en vue d’exploitation sexuelle. Par ailleurs, nous avons constaté que le numéro de Dylan Duby avait activé un pylône qui se trouve dans les environs immédiats du lieu des faits, le jour des faits”, ont poursuivi les enquêteurs.

Les policiers ont également déterminé que le numéro de Dylan Duby avait activé un pylône proche du domicile de Frank Goes à Grimbergen le 25 septembre 2020, jour où l’entrepreneur avait constaté que l’un des pneus de sa voiture avait été crevé.

Cinq hommes doivent répondre de l’assassinat de Frank Goes, un entrepreneur qui était âgé de 54 ans, mais aussi de tentative d’assassinat sur un architecte d’Uccle. Dylan Duby, âgé de 28 ans, est en aveu d’être l’auteur des coups de couteau qui ont tué l’entrepreneur et d’avoir tenté de s’en prendre physiquement à l’architecte. Il a affirmé qu’il n’avait pas voulu tuer et qu’il avait été engagé pour “causer une incapacité de travail” aux deux victimes.

Ismaël Diallo, âgé de 28 ans, et Gradi Kato Irenge, âgé de 29 ans, sont accusés d’avoir apporté une aide essentielle à l’auteur. Youssef Allali, un entrepreneur d’Etterbeek âgé de 37 ans, est quant à lui accusé d’être le commanditaire des crimes, et Yaser Abau, âgé de 26 ans, est accusé d’avoir agi comme intermédiaire entre le commanditaire et l’auteur.

Yaser Abau a nié toute implication jusqu’au début du procès. Lundi, lors de son interrogatoire par la présidente de la cour d’assises, il a avoué son implication. Il a affirmé avoir agi sous les ordres de Youssef Allali, qui l’aurait payé une somme de 4.000 euros pour “intimider” Frank Goes. Ne s’en sentant pas capable, il avait fait appel à Dylan Duby.

Youssef Allali a maintenu lundi qu’il n’était pas le commanditaire de l’agression mortelle de Frank Goes, avec qui il était lié professionnellement.

