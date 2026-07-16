Asile et migration: Anneleen Van Bossuyt supprime à nouveau 700 places du Brussels Deal

Quelque 700 places d’accueil supplémentaires seront supprimées dans le Brussels Deal, a fait savoir jeudi la ministre de l’Asile, Anneleen Van Bossuyt.

Le 30 juin, elle avait déjà annoncé la suppression de 300 places. En quelques jours, le dispositif aura ainsi été réduit de moitié. Ce dispositif, mis en place en 2022, octroie chaque année 42 millions d’euros à la Région bruxelloise pour financer 2.000 places d’accueil pour des demandeurs d’asile en raison de la saturation du réseau de Fedasil, l’agence fédérale en charge de l’accueil des demandeurs. Mais selon la ministre N-VA, les listes d’attente se sont réduites. Il est question aujourd’hui de 1.000 hommes seuls, dont la moitié est hébergée chez des membres de la famille, des amis ou des connaissances. L’entièreté des capacités disponibles pour les mineurs non accompagnés n’est plus nécessaire également.

D’ici la fin de l’année, Mme Van Bossuyt espère que les personnes encore sur une liste d’attente pourront toutes être accueillies dans le réseau Fedasil. Elle pourra ainsi mettre fin au Brussels Deal.

“Par notre politique, nous mettons de l’ordre de manière systématique dans le chaos de l’asile créé par le gouvernement Vivaldi. Les arrivées diminuent chaque mois et cela nous permet de fermer des places d’accueil. Je ne remets pas en cause le fait que le problème des sans-abri soit très sérieux à Bruxelles. Mais en tant que ministre de l’Asile et de la Migration, je ne peux pas résoudre tous les problèmes bruxellois avec une somme d’argent”, a-t-elle commenté.

Une proposition d’une nouvelle coopération a été soumise au gouvernement bruxellois à la fin juin mais celui-ci n’a pas encore répondu. Vendredi passé, le ministre bruxellois de l’Action sociale, Ahmed Laaouej (PS), avait déjà dénoncé la décision unilatérale du gouvernement fédéral de supprimer 300 places. Il avait pointé du doigt un manque de sérieux, les autorités bruxelloises étant contraintes de fermer un centre d’accueil en trois semaines à peine.

Belga