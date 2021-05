Ascenseurs de la Stib : 4 à 5 pannes par jour

Comme n’importe quels ascenseurs, ceux des stations de métro de la Stib tombent en panne. La société de transport emploie une équipe de 15 personnes pour assurer le suivi de la maintenance de ces 142 ascenseurs.

Sur l’entièreté de son réseau, la Stib compte plus de 140 ascenseurs. Quand on additionne le nombre de pannes, on arrive à 1800 sur une année. Un chiffre impressionnant mais qui correspond à 7 pannes par appareil. Les pannes sont plus courantes dans certaines stations. En cause, la fréquentation et l’âge de l’ascenseur.

Pour tenter de remédier à ces pannes, la Stib emploie actuellement une équipe de 15 personnes pour assurer le suivi de la maintenance de ses ascenseurs.

■ Un reportage de Camille-Flora Damanet, Frédéric De Henau et Pierre Delmée