Artemis II : une mission autour de la Lune qui passionne jusqu’à Bruxelles
Les quatre astronautes de la mission Artémis II ont franchi une étape historique lundi en s’éloignant plus que jamais de la Terre, lors du premier survol habité de la Lune depuis 1972.
Que la conquête spatiale vous intéresse ou non, vous n’avez pas pu manquer ce week-end les images impressionnantes de la mission Artemis II, qui a survolé la Lune, et qui est maintenant sur le retour vers la Terre. Une première étape historique vers un retour de l’Homme sur la Lune, largement suivi en Belgique. Et notamment par les amateurs passionnés d’astronomie.
■ Reportage de Sarah Uenten
Photo : NASA